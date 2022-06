POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Opferstock in Kirche aufgebrochen

Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Wallstadter Straße und entwendeten dabei mehrere Schachteln Zigaretten. Mit einem zuvor in der Talstraße entnommenen Gullydeckel schlugen die beiden Unbekannten gegen 3:30 Uhr die Glasschiebetüre des Gebäudes ein und ...

