Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Wallstadter Straße und entwendeten dabei mehrere Schachteln Zigaretten. Mit einem zuvor in der Talstraße entnommenen Gullydeckel schlugen die beiden Unbekannten gegen 3:30 Uhr die Glasschiebetüre des Gebäudes ein und machten sich im Innenraum zu schaffen. Nachdem das Überwachungssystem Alarm schlug, ergriffen die Einbrecher mit wenigen Schachteln Zigaretten die Flucht. Der entstanden Sach- und Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die womöglich die Entnahme des Gullydeckels beobachteten oder den Einbruch selbst. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 718490 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell