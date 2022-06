POL-MA: Mannheim-Schönau: hoher Sachschaden nach Unfallflucht; Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Als ein 48 Jahre alter Mann am Samstag gegen 23:00 Uhr zu seinem in der Dammstraße geparkten Land Rover zurückkehrte, stellte er eine ihm unbekannte Person an seinem Fahrzeug fest, welche offenbar gerade dabei, seinen PKW zu beschädigen. Beim Erblicken des 48-Jährigen ergriff der Unbekannte sofort die Flucht in Richtung "Alter ...

