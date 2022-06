Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mann zerkratzt PKW und flüchtet; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Als ein 48 Jahre alter Mann am Samstag gegen 23:00 Uhr zu seinem in der Dammstraße geparkten Land Rover zurückkehrte, stellte er eine ihm unbekannte Person an seinem Fahrzeug fest, welche offenbar gerade dabei, seinen PKW zu beschädigen. Beim Erblicken des 48-Jährigen ergriff der Unbekannte sofort die Flucht in Richtung "Alter Meßplatz". Wie sich herausstellte, zerkratzte der Täter vermutlich mit einem Gegenstand den kompletten Heckbereich des Land Rovers und verursachte so einen geschätzten Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 20 Jahre alt, normale Körperstatur, ca. 160 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkles T-shirt, kurze Hose

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Gesuchten sowie dessen weiterer Fluchtrichtung machen können, sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

