Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Smartphone geraubt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf dem Werderplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung - der Angreifer flüchtete mit einem geraubten Smartphone. Ein 26-Jähriger telefonierte gegen 7:50 Uhr im Bereich des Werderplatzes als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. Ohne Vorwarnung holte dieser mit einer Glasflasche in der Hand aus und schlug in Richtung des 26-Jährigen. Diesem gelang es den Schlag abzuwehren, wobei der Angreifer dessen Smartphone aus der Hand riss und damit flüchtete. Trotz sofortiger Verfolgung gelang dem Unbekannten die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder das Geschehen auf dem Werderplatz beobachteten. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30 Jahre alt, etwas größer als 1,80 m, kräftigere Statur, dunkelhäutig, Bartträger, bekleidet mit einer engen dunkelblauen Jeans, schwarzem T-Shirt und einer weißen Base-Cap.

Zeugen werden gebeten sich unter 0621 174-4444 bei den Ermittlern zu melden.

