Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Backsteine auf Fahrbahn, Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Montag, 21.15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Hückelhoven mit seinem Pkw die Industrieparkstraße. Durch starken Nebel übersah er auf der Fahrbahn liegende Backsteine. Diese hatten unbekannte Täter offenbar von einer angrenzenden Baustelle auf die Fahrbahn gelegt. Der 22-jährige fuhr über die Steine, wodurch die Reifen seines Fahrzeugs beschädigt wurden. Auch ein weiterer Fahrer sah ungefähr zum gleichen Zeitpunkt die Steine nicht rechtzeitig und fuhr über diese. Hier entstand jedoch nach ersten Erkenntnissen kein Schaden am Fahrzeug. Wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben, wer die Steine auf die Fahrbahn gelegt hat? Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können auch online Hinweise gegeben werden - auf der Internetseite oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell