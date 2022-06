Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 02.06.2022, wurde der Polizei gegen 21:30 Uhr ein PKW gemeldet, welcher vom Hemshoftunnel in Richtung Innenstadt in Schlangenlinien fahren würde. Laut Anrufer wäre es auch mehrmals fast zu Verkehrsunfällen mit Leitplanken oder anderen Autofahrern, insbesondere im Bereich vor der Ampel an der Rheingalerie, gekommen. Der 27-jährige Fahrer des Autos konnte durch die Polizei in der Zollhofstraße kontrolliert werden, ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wer wurde zu oben genannter Zeit durch einen schwarzen VW Passat gefährdet oder konnte eine solche Situation beobachten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

