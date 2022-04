Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Heck und Parksensor beschädigt

Brakel (ots)

Kratzer am Heck und ein defekter Parksensor, diese Beschädigungen stellte eine 67-Jährige in Brakel an ihrem Ford Kuga fest, nachdem sie in der Straße "Am Thy" geparkt hatte und zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war. Offenbar war ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug dagegen gestoßen, hatte sich aber von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Zusammenstoß mit dem roten Ford muss sich am Mittwoch, 6. April, in der Zeit zwischen 8.20 Uhr und 10.45 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

