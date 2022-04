Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Ausweichen gegen Mauer geprallt.

Höxter (ots)

Weil er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, prallte in Höxter ein 37-Jähriger gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte dabei seinen Wagen. Das entgegenkommende Auto fuhr allerdings weiter. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 9. April, gegen 10 Uhr in der Straße "An der Wilhelmshöhe" in Höxter. Der 37-jährige Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter war in Fahrtrichtung Jugendherberge unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 20 parkten links zwei Autos. Hier kam ihm ein weißer VW Golf mit einer unbekannten Fahrerin entgegen. Diese scherte aus, um an den parkenden Autos vorbeizufahren. Sie missachtete dabei den Vorrang des Sprinters und fuhr auf die rechte Fahrbahnseite.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 37-Jährige mit dem Mercedes auf den Gehweg aus und streifte dort eine Mauer. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden von rund 1.000 Euro, auch die Mauer wurde beschädigt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich offenbar um einen weißen VW Golf mit Höxteraner Kennzeichen. Die unbekannte Fahrerin wird auf das Alter auf 60 bis 70 Jahre geschätzt, sie hatte blonde, schulterlange Haare und trug eine Brille.

Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell