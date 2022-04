Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung auf dem Schulhof der städt. Gesamtschule

Bad Driburg (ots)

Offenbar aus Mutwillen zerstörten unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag eine Laterne auf dem Schulhof der städtischen Gesamtschule Bad Driburg an der Geschwister-Scholl-Straße. Nachbarn hatten gegen Mitternacht eine lärmende Personengruppe gesehen und auch Bruchgeräusche wahrgenommen, allerdings nicht die Polizei gerufen. Am Morgen wurde dann die aus der Verankerung gerissene und umgestürzte Laterne im Bereich des Treppenaufganges zum Schwimmbad festgestellt. Auch die Kunststoffteile des Lampenschirmes waren zerschlagen worden. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

