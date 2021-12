Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener LKW-Fahrer gestoppt

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am Freitag, den 17.12.2021 um 11:48 Uhr, ging auf hiesiger Dienststelle die Mitteilung einer Firma aus dem Industriepark Nord in Buchholz über einen augenscheinlich betrunkenen LKW-Fahrer ein. Dieser trat aller Widerstände zum Trotz im alkoholisierten Zustand die Fahrt an. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der LKW-Fahrer auf der B8 gesichtet und zum Anhalten gebracht werden. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigten sich die Angaben der Zeugen. Gegen den 55-jährigen Ukrainer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben.

