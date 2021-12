Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener Fahrradfahrer gestürzt

Bad Hönningen (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Hönningen mit seinem Pedelec die Rheinallee in Bad Hönningen, Fahrtrichtung Rheinbrohl und stürzte in Höhe der Einmündung Schwarzer Weg. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Linzer Polizisten, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell