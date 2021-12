Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht nach gefährlichen Überholmanöver

Rengsdorf (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es um 10:40 Uhr nach einem gefährlichen Überholvorgang auf der Bundesstraße 256 zwischen den Abfahrten Rengsdorf Nord und Rengsdorf Süd zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW Fuji Heavy Subaru die im Unfallbereich einspurige Bundesstraße aus Richtung Rengsdorf Nord kommend in Fahrtrichtung Rengsdorf Süd. Der oder die Unfallverursacherin befuhr die in seine / ihre Fahrtrichtung zweispurige Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Vor dem PKW des / der Beschuldigten befand sich ein PKW auf der rechten Fahrspur, welcher von einem weiteren Fahrzeug auf der linken Fahrspur überholt wurde. Der / die Beschuldigte überfuhr die durchgezogene Linie im Kurvenbereich und überholte das auf der linken Fahrbahn befindliche Fahrzeug. Die entgegenkommende Fahrzeugführerin konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichen nach rechts vermeiden. Trotz ihrer sofortigen Reaktion berührten sich die jeweiligen linken Seitenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden. Bei dem PKW des / der Beschuldigten handelt es sich um einen grauen Hyundai, SUV, Modell wahrscheinlich "Santa Fe".

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell