Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Busfahrer mit Flasche bedroht

Transporter aufgebrochen

Lüdenscheid (ots)

Ein 21-jähriger Lüdenscheider hat am Mittwochabend in Brügge einen Busfahrer bedroht und Geld gefordert. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann stieg gegen 19.35 Uhr am Bahnhof in einen DB-Bus der Linie 134. Er drohte dem Fahrer mit einer leeren Tequila-Flasche und forderte Geld. Weil die Fahrer corona-bedingt hinter Trennwänden sitzen, konnte er den Mitarbeiter nicht erreichen. Der Fahrer weigerte sich, Geld auszuhändigen. Darauf stieg der 21-Jährgie aus, warf eine Türscheibe ein, riss einen Scheibenwischer ab und flüchtete über die Gleise der Bahnstrecke. Die Polizei ließ die Bahnstrecke sperren und verfolgte den Mann. Er konnte schließlich an Eininghauser Weg eingeholt werden. Der Lüdenscheider leugnet die Tat. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wollten ihn die Polizeibeamten ins Gewahrsam bringen. Dabei wehrte sich der 21-Jährige mit Tritten. Auf der Fahrt zur Wache versah er die Polizeibeamten mit einem Schwall von Beleidigungen ("Ihr Pisser, Ihr Hurensöhne, Ihr Drecksschweine, dreckiger Bastard, ...."). Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

In der vergangenen Nacht wurde vor einem Hotel an der Parkstraße ein Kleintransporter aufgebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam die Hecktür des Peugeot Boxer und entwendeten hochwertiges Werkzeug vor allem der Marke Hilti sowie ein Asus-Laptop. (cris)

