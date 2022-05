Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 29.04.-01.05.2022

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagabend wurde in der Paul-Hug-Straße ein 35-jähriger Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Für das über 30 km/h schnelle Fahrzeug besaß er keine Fahrerlaubnis. Zudem stand er scheinbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Vor und während der polizeilichen Kontrolle warf er mitgeführte Betäubungsmittel weg, darunter Cannabisblüten und Kokain. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Verkehrsunfall mit leichtverletzte Person -Zeugenaufruf- Am Donnerstagmorgen, gegen 11:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Güterstraße in Höhe des dortigen Sonderpostenmarktes. Dort missachtete ein 83-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 21-jährigen Fahrzeugführers. Letzterer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Nach Angaben eines Zeugen soll der 21-jährige jedoch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und vor dem Unfall noch mehrere Pkw überholt haben. Die Polizei WHV bittet darum, dass sich die "überholten"-Fahrzeugführer als Zeugen unter der Tel.-Nr.: 04421/942-0 melden, um den Sachverhalt weiter aufzuklären. Straßenverkehrsgefährdung bei Verfolgungsfahrt Am Samstagmittag wollte eine Polizeistreife in der Innenstadt einen Transporter kontrollieren. Statt anzuhalten versuchte der 26-jährige Fahrer mit dem Fahrzeug zu flüchten. Es kam zu einer kurzen Verfolgungsfahrt. Dabei überholte er ein Fahrzeug und gefährdete den Gegenverkehr. In der Rüderstraße ließ er den Transporter ausrollen und tauschte noch währenddessen seinen Platz mit seinem 29-jährigen Beifahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass beide Männer keine Fahrerlaubnis besitzen und scheinbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Der 29-jährige versuchte noch zu fliehen, konnte aber festgehalten werden und leistete dabei Widerstand. Bei beiden Personen wurde eine Blutprobe angeordnet.

