Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrraddemonstration für bessere Radwege und fahrradfreundliche Verkehrslenkung

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am 29.04.2022, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr fand eine Fahrraddemonstration mit ca. 50 Teilnehmern/innen statt. Die Strecke begann am Rathausplatz und zog sich durch das Stadtgebiet, hauptsächlich durch die Stadtteile Bant und Siebethsburg und endete wieder am Ausgangspunkt. Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland begleitete diese friedliche Versammlung u.a. mit Polizeirädern. Die anderen Verkehrsteilnehmer/innen mussten nur wenige, kurzzeitige Beeinträchtigungen im Straßenverkehr in Kauf nehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell