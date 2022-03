Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße; Montag, 07.03.2022, 09:30 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Montagvormittag ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen gekommen. Ein 40-jähr. Mann aus Einbeck fuhr an einem Kreisverkehr in der Göttinger Straße auf den Pkw einer 29-jähr. Northeimerin auf. Hierdurch wurde die Frau sowie eine 58-jähr. Mitfahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 20000,--- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell