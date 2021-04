Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Am Mittwoch, 21. April, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Heinsberg eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch. Ziel war es, Verkehrsunfälle zu verhindern und das Gefahrenbewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu stärken.

Insgesamt wurden 29 Verkehrsverstöße festgestellt.

Vier Fahrzeugführer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. In diesen Fällen hat der Gesetzgeber ein Verwarngeld vorgesehen. Ein weiterer Fahrer war in seinem Pkw mit zwei Kindern unterwegs, die sich ohne jede Sicherung auf dem Rücksitz befanden. Gegen ihn wurde eine Anzeige geschrieben und die Weiterfahrt untersagt, bis er seine Kinder ordnungsgemäß sichern konnte. Ein Fahrer führte seinen Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. An der Grenze zu den Niederlanden, beabsichtigten drei Fahrzeugführer, ohne einen negativen Corona-Test, in die Bundesrepublik einzureisen. Diese Verstöße werden nach Absprache durch das zuständige Ordnungsamt geahndet. Bei Geschwindigkeitsmessungen wurden 18 Verkehrsteilnehmer wegen zu schnellen Fahrens, kontrolliert. Ihnen allen wurden Verwarngelder angeboten. Bei einem Lkw stellten die Beamten fest, dass die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Darüber hinaus war der Lkw-Fahrer nicht angeschnallt. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Auch zukünftig muss mit weiteren unangekündigten Kontrollen der Polizei gerechnet werden, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer im Kreis Heinsberg zu erhöhen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell