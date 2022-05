POL-EU: Gewalt im Amateurfußball

Mechernich-Kommern (ots) - Ein 20-Jähriger hat am Freitag (6. Mai) in einem Elektromarkt im Gewerbegebiet "Monzenbend" einen hochwertigen Kopfhörer gestohlen. Am gestrigen Dienstag (17. Mai) konnte der junge Mann erneut im Markt beim Versuch eines Kopfhörer-Diebstahls beobachtet werden. Die hinzugerufene Polizei sicherte Videoaufzeichnungen. Wie die Videoaufnahmen schließlich zeigten, war der Euskirchener auch am 7. Mai im Laden und versuchte, einen Kopfhörer zu ...

