Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

An einem Parkhaus am "Neheimer Markt" kam es am 14. Dezember 2021 gegen 14.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Audi beschädigte beim Einparken einen weißen BMW. Laut Videoaufzeichnung bemerkten drei Personen diesen Unfall und sahen sich den Schaden an. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

