Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Gastronomie am Hennesee

Meschede (ots)

Zwischen 00.30 Uhr und 06.30 Uhr brachen am Donnerstagmorgen Unbekannte in eine Gastronomie in der Straße "Am Hentenberg" ein. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gibt es nicht. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell