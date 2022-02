Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Büroräume

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg-Niedersfeld

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter in ein Büro in der Ruhrstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Firma. Sie durchsuchten mehrere Räume und darin befindliche Schränke und Schreibtische. Es wurde Bargeld und ein Laptop entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Arnsberg Gestern zwischen 16:00 und 19:00 Uhr wurde die Scheibe eines Büroraums am Brückenplatz von unbekannten Tätern eingeschlagen. Die Täter versuchten, den innen liegenden Fensterhebel zu öffnen, um in das Gebäude zu gelangen. Da der Fenstergriff mit einem Schloss gesichert war, misslang das Vorhaben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell