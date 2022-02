Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Werkstätten

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

In der Jahnstraße drangen unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 14:30 Uhr bis Montag 07:00 Uhr durch eine Hintertür gewaltsam in eine Werkstatt der Fachhochschule ein. Es wurden Werkzeuge und Geräte entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Arnsberg Unbekannte Täter warfen im Tatzeitraum Samstagnachmittag, 16:00 Uhr bis Montagmorgen, 07:00 Uhr die Scheibe einer Autowerkstatt ein. Sie versuchten, den innen liegenden Fenstergriff umzulegen, um das Fenster zu öffnen. Aufgrund der Fenstergriff-Sicherung misslang das Vorhaben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

