Polizei Hagen

POL-HA: Mountainbike aus Garage gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (21.12.2021) entdeckte ein 56-Jähriger in der Silscheder Straße, dass sein Mountainbike gestohlen wurde. Dieses hatte er einen Tag zuvor in seiner Garage abgestellt. Diese besitzt ein elektrisches Tor. Am Dienstag, gegen 6:00 Uhr, machte ihn ein Nachbar darauf aufmerksam, dass das Tor offen stand. Die Diebe stahlen ein schwarz-weiß-rotes Mountainbike der Marke "Scott" in der Größe 26 Zoll. Wie es den Einbrechern gelang, das Tor zu öffnen, ist noch unbekannt. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Rads nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

