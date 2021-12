Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf dem Bergischen Ring wurde am Dienstag (21.12.2021) ein Fahrradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 06.40 Uhr fuhr der 52-Jährige auf der Augustastraße aus Richtung Bergstraße kommend auf dem Fahrradweg. Zeitgleich beabsichtigte ein 54-Jähriger mit seinem Opel an der Kreuzung Augustastraße/Bergischer Ring nach links auf den Bergischen Ring abzubiegen. Der Autofahrer erfasste den Hagener, der sich bei dem Sturz verletzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. (arn)

