Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Hagen-Vorhalle (ots)

Zwischen Samstagnacht (18.12.2021) und Montagnacht (20.12.2021) brachen Unbekannte in eine Firma in der Ophauser Straße ein. Ein 44-jähriger Mitarbeiter stellte in den frühen Morgenstunden fest, dass die Tür am Haupteingang aufgehebelt wurde und zwei sonst eigentlich verschlossene Fenster offenstanden. Die alarmierten Polizeibeamten stellten im Bürotrakt ein eingeschlagenes Fenster fest. Diverse Räume waren zudem durchwühlt. Im Lagerbereich hebelten die Unbekannten zudem eine Tür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Pakete entwendet. Nähere Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell