POL-HA: 21-jährige Hagenerin bei Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Boele wurde am Dienstagmorgen (21.12.2021) eine 21-jährige Hagenerin leicht verletzt. Die Frau wollte, gegen 07.25 Uhr, mit ihrem roten Renault von der Posener Straße aus nach links in die Dortmunder Straße abbiegen und dann in Richtung Boeler Ring weiter fahren. Aus Richtung Boele kam zu diesem Zeitpunkt ein Transporter, dessen Fahrer beabsichtigte, nach rechts in die Posener Straße abzubiegen. Als die 21-Jährige dies erkannte, fuhr sie los. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem blauen Opel eines 28-jährigen Hageners. Dieser befuhr die Dortmunder Straße hinter dem Transporter und wollte weiter in Richtung der Autobahnauffahrt fahren. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin des Renault leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der insgesamt bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 15.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

