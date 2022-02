Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Am Dienstag, den 15.02.2022 um 15:00 Uhr kam es in Sundern am Rathausplatz zu einem Verkehrsunfall. Zwei Motorroller befuhren den Parkplatz des Rathausplatzes. Die Rollerfahrer schnitten einen Audi, der ebenfalls auf dem Rathausplatz unterwegs war. Dabei musste der Fahrer des hinteren Rollers nach rechts ausweichen und stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Der Fahrer des roten Rollers stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden. Er hob sein Gefährt wieder auf und fuhr zusammen mit dem anderen Rollerfahrer davon. An dem geparkten Auto entstand Sachschaden. Der Fahrer des verunfallten Rollers hatte einen schwarzen Helm auf und trug ein kariertes Hemd. Hinweise bezüglich des Unfalls oder des roten Motorrollers richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

