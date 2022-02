Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Eine 15 jährige Motorroller Fahrerin aus Sundern befuhr am Mittwoch die alte Seidfelder Straße in Richtung Illingheimer Straße. Im Bereich einer Rechtskuve kam ihr ein schwarzer Tanklastzug entgegen. Die Rollerfahrerin musste nach rechts ausweichen, um nicht mit dem Tanker zusammen zu stoßen. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Der Laster fuhr ohne anzuhalten weiter. Eine Fußgängerin, die einen kleinen, weißen Hund ausgeführt hat, soll den Unfall beobachtet haben. Die Polizei bittet diese Zeugin oder andere Unfallzeugen, sich bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell