Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Skihütte

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg-Altastenberg

Zwischen Montag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 15:15 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Skihütte an der Astenstraße ein. Dazu wurde die Jalousie eines Fensters hochgedrückt und das Fenster aufgehebelt. Die Täter durchwühlten die Hütte und entwendeten eine geringe Bargeldsumme. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

