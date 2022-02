Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Explosion in Einfamilienhaus

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg-Züschen

Aufgrund bislang ungeklärter Ursache kam es gestern gegen 16:35 Uhr zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus in der Hardtstraße. Nachbarn hörten einen lauten Knall und konnten den 69 jährigen Bewohner des Hauses im Bereich des Hausflurs schwer verletzt auffinden. Der Hausbesitzer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr. Durch die Explosion wurde das Gebäude schwer beschädigt. Der Explosionsort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell