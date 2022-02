Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Geldinstitut

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in ein Geldinstitut in Schmallenberg auf der Weststraße ein. Die Täter hebelten ein zur Weststraße gelegenes Fenster auf. Durch das Fenster gelangten sie in einen Raum, von dem aus sie Zugriff zur Rückseite eines Münzautomaten hatten. Der Münzautomat wurde aufgehebelt und der Inhalt entwendet. Die Täter verließen entweder über das Fenster oder über einen Notausgang zur Weststraße die Bank. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell