Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnhaus

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise Zugang zu einem Wohnhaus in Neheim, Am Besenberg. Es wurden diverse Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

