Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten

Winterberg (ots)

Eine 22 Jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Laasphe geriet am 20.02.2022 gegen 01.50 Uhr mit ihrem Pkw auf schneeglatter Fahrbahn in Winterberg-Neuastenberg ins Schleudern. Sie fuhr gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW und prallte anschließend gegen einen Baum. Drei der vier Insassen im PKW wurden hierbei leicht verletzt.

20.02. Pa.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell