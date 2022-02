Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Wohnungen

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Am Montag zwischen 05:40 Uhr und 14:05 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Waldstraße ein. Dazu hebelten sie die Rückwärtige Terrassentür auf. Sie entwendeten Bargeld und einen Akkuschrauber. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Hüsten Im Tatzeitraum vom 03.02.2020, 19.00 Uhr bis gestern Abend 21:15 Uhr rissen unbekannte Täter die Rolladen einer Balkontür zu einer Obergeschoss-Wohnung heraus. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Adenauerstraße. Die Täter drangen jedoch nicht in das Objekt ein. Türen und Fenster waren unversehrt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

