Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Geldinstitut

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg

Am Montagmorgen gegen halb zwölf entdeckte der Hausmeister der Volksbank an neun zur Oststraße gelegenen Fenstern und Türen Hebelspuren. Die unbekannten Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass am Wochenende versucht wurde, in die Volksbank einzubrechen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell