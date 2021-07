Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täterfestnahme nach versuchten Einbruch in Schaustellerwagen

Speyer (ots)

03.07.2021, 02:11 Uhr

Durch einen Zeugen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei dunkel gekleidete Personen dabei beobachtet, wie sie versuchten in einen Schaustellerwagen im Domgarten einzubrechen. Im Nahbereich konnten die zwei Personen, 17 und 19 Jahre alt, durch die eingesetzten Beamten erkannt und nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Entwendet wurde offensichtlich nichts, ob ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Anzeigen wegen versuchten Einbruchdiebstahl wurden eingeleitet, die Jugendlichen wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

