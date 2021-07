Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) 7-jährige Radfahrerin verliert Gleichgewicht durch Ast

Altrip (ots)

Ein 7-jähriges Kind ist am frühen Donnerstagabend mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Schillerstraße entlanggefahren. Sie kam an einem Grundstück vorbei, von dem eine Gartenhecke deutlich in den Gehweg hineinragte. An einer Stelle hing noch der Ast eines Dornenbuschs herab. Die 7-Jährige verlor wegen des Astes das Gleichgewicht und stieß mit dem Fahrradlenker gegen einen geparkten Pkw. Es entstand dadurch ein leichter, oberflächlicher Lackschaden. Verletzt hat sich das Mädchen glücklicherweise nicht. Die Polizei hat nach der Unfallaufnahme den Besitzer der Hecke aufgefordert, diese zurückzuschneiden und auch die Verbandsgemeindeverwaltung darüber informiert.

