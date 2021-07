Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - LKW beschädigt Telefonkasten

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am 01.07.2021 gegen 08:30 Uhr kam es in Lambsheim zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein LKW-Fahrer bog von der Frankenthaler Straße in die Bollwerkstraße ab. Hierbei beschädigte der LKW einen Laternenpfosten und einen Telefonverteilerkasten eines Telefonanbieters. Hierdurch kam es zu einem Netzausfall im Umkreis von ca. 1,5km. Obwohl der Fahrer den Unfall bemerkt hatte, setzte er die Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Der Unfall wurde aber durch Passanten beobachtet.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Neben den zivilrechtlichen Ansprüchen muss er mit dem Verlust des Führerscheins und einer Geldstrafe rechnen. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden. Das Unerlaubte Entfernen vom Unfallort ist kein Kavaliersdelikt!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell