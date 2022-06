Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bahnübergang durch LKW beschädigt - Polizei sucht nach Verursacher

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 19:40 Uhr soll der Fahrer eines LKWs mit italienischer Zulassung bei roter Ampel zunächst am Bahnübergang in der Zuzenhäuser Straße angehalten haben. Dann soll sich der Fahrer umgeschaut und anschließend bei noch roter Ampel über den Bahnübergang gefahren sein. Da die Schranke bereits am Schließen war, fiel diese auf den LKW und wurde hierdurch beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise auf den LKW oder die Identität des Fahrers geben können, sich unter der Rufnummer 06221 174-4111 zu melden.

