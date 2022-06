Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Verursacher hinterlässt Zettel an Windschutzscheibe

Geldern (ots)

Am Freitag (10. Juni 2022) gegen 17:00 Uhr bemerkte der Besitzer einer grauen Mercedes C-Klasse einen Schaden an der Heckschürze seines Wagens, der auf dem Parkplatz eines Elektrohändlers auf dem Nordwall abgestellt war. An der Windschutzscheibe des Mercedes hing ein Zettel mit der Handynummer des vermutlichen Verursachers. Da der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs nach eigenen Angaben auch nach mehrmaligen Versuchen niemanden unter der angegebenen Nummer erreichen konnte, suchte er die Polizeiwache in Geldern auf und erstattete Anzeige. Der Unfallverursacher und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

