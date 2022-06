Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht

Zeugin merkt sich Kennzeichen

Goch (ots)

Am Freitag (10. Juni 2022) gegen 13:20 Uhr war ein 11-Jähriger aus Goch mit seinem Fahrrad auf der Hervorster Straße in Richtung B9 unterwegs, als von links ein PKW aus der Boschstraße kam, der nach rechts auf die Hervorster Straße abbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Hinterrad des Fahrrads, der Junge geriet ins Rutschen und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Frau am Steuer des weißen Autos setzte ihren Weg jedoch fort. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und konnte sich das Kennzeichen mit einer ortsfremden Städtebezeichnung merken, das sie den hinzugerufenen Polizeibeamten nannte. Bei den anschließenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Frau aus Goch, die aktuell den Wagen nutzt. Die Beamten suchten die Anschrift auf und konnten dort eine 52-Jährige antreffen, auf die die Beschreibung des Jungen und der Zeugin zutraf. An ihrem Wagen stellten die Polizeikräfte einen Schaden fest, der nach ersten Erkenntnissen zum Unfallgeschehen passen könnte. Die Beamten fertigten eine Anzeige. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell