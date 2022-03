Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Snacks gestohlen und Mann geschlagen

Freiberg am Neckar (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Abend (30.03.2022) einen Snack-Automaten geplündert und einen Unbeteiligten zu Boden geschlagen. Gegen 21 Uhr am gestrigen Abend (30.03.2022) machten sich wohl zwei männliche Personen an einem Snack-Automaten am Bahnsteig 3 des Freiberger Bahnhofs zu schaffen. Sie entwendeten Süßigkeiten und wurden offenbar von einem 66-jährigen Mann dabei gestört. Als er ihnen mit der Polizei drohte, schlugen sie auf den Mann ein sodass dieser verletzt zu Boden ging. Danach versuchte einer der beiden Täter, den Verletzten ins Gleis zu stoßen, was ihm glücklicherweise nicht gelang. Der 66-Jährige verletzte sich am Kopf und der Lippe. Ob die Täter den Automaten aufbrachen oder ob dieser offenstand, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Eine genaue Schadenshöhe muss ebenfalls noch ermittelt werden. Die beiden Täter waren ca. 1,80 m groß, hatten kurze, dunkle Haare und einer der Beiden hatte eine schwarze Sporttasche, gefüllt mit dem Diebesgut, bei sich und trug eine hellere Jeans. Er floh in Richtung Industriegebiet. Der andere Täter war komplett schwarz bekleidet und floh in Richtung Ortsmitte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des Diebstahls und der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter +49 711 870 350 zu melden.

