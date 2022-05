Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Polizei ermittelt nach Körperverletzung im Lebensmittelmarkt

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagvormittag (03.05.2022) ist es in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Am Markt" in Bönningstedt zu einer Körperverletzung gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlug eine männliche Person um 09:13 Uhr einem 50-jährigen Geschädigten am Regal für Speiseöl unvermittelt mit der Hand in das Gesicht.

Der Geschädigte rief im Anschluss an den Vorfall die Polizei, die den Beschuldigten in Tatortnähe antreffen konnte. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 33-jährigen Hamburger.

Laut ersten Angaben der Beteiligten kam es zuvor zu keinem Gespräch der beiden Beteiligten. Die Personen sind untereinander nicht bekannt und die Beweggründe für den Angriff des 33-jährigen Hamburgers auf den 50-Jährigen sind unbekannt.

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Polizeistation in Bönningstedt hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und fragt nun: Wer hat den Vorfall/ den Schlag in das Gesicht gesehen bzw. beobachtet?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 3562752-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell