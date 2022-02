Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeiten "70" und "50" entwendet

Zeugen gesucht

Balge, OT: Mehlbergen /Sebbenhausen (ots)

(opp) Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lemke musste am Morgen des 14.02.2022 feststellen, dass auf der Landesstraße 351, zwischen Mehlbergen und Sebbenhausen, zwei runde Verkehrsschilder "70km/h" sowie ein rundes Schild "50km/h" fehlten. Offensichtlich wurden die Schilder in der Nacht zuvor von bislang unbekannten Tätern abgebaut und entwendet. Ein Kavaliersdelikt ist dieser Vorgang nicht, da es sich hierbei, neben des Diebstahls, ebenso um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt. Ortsunkundige Verkehrsteilnehmer könnten demnach mit nicht angepassten Geschwindigkeiten, auf dem doch kurvenreichen Straßenverlauf, unterwegs sein. Somit könnten unnötigerweise brenzlige Verkehrssituationen und gefährliche Verhältnisse entstehen. Die Beamten der Polizeistation Marklohe bitten um zeugenschaftliche Hinweise unter der Telefonnummer 05021 / 92406-0

