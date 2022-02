Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unbekannte Täter scheitern bei Einbruchversuch in Cafeteria

Nienburg (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in die Cafeteria der BBS Nienburg einzubrechen, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben.

Ein Mitarbeiter der Schule teilte der Polizei Nienburg am Montagmorgen mit, dass es zu einem Einbruchversuch in die Cafeteria der BBS Nienburg gekommen sei. Polizeibeamte entdeckten bei der Spurensuche am Tatort mehrere Hebelmarken an der Tür der Cafeteria.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen versuchten Unbekannte die Cafeteria-Tür der BBS aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von Freitag, ca. 15.00 Uhr, bis Montag, ca. 08.30 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter (05021) 97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell