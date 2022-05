POL-WOB: Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen (Korrekturmeldung: Altersangabe)

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Mörse, Wittenberger Straße 06.05.2022, 15.15 Uhr bis 07.05.2022, 18.15 Uhr Wolfsburg, Klieversberg, August-Bier-Weg 07.05.2022, 09.00 bis 08.05.2022, 20.15 Uhr Am Wochenende wurde in zwei Wohnhäuser in Mörse und am Klieversberg eingebrochen. Die Ermittlungen dauern an. Der erste Einbruch wurde der Polizei am Samstagabend gemeldet. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbesitzer ...

