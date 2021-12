Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Vettweiß (ots)

Nach einem Ausweichmanöver verlor eine Autofahrerin am Montagnachmittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Die 55 Jahre alte Frau war gegen 15:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der L33, aus Richtung Froitzheim kommend, unterwegs. Nach ihren Angaben befand sich zu diesem Zeitpunkt ein weiteres Fahrzeug hinter ihr. In dem Kreisverkehr L33/B56 versuchte das ihr folgende Fahrzeug sie rechts zu überholen. Um auszuweichen, sei sie dann zunächst auf die Mittelinsel gefahren. Nachdem sie sich anschließend mit ihrem Pkw erneut vor den Drängler gesetzt habe, startete dieser einen weiteren Überholvorgang, diesmal jedoch von links. Hierdurch verlor die 55-Jährige dann die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in den Graben neben der Ausfahrt zur L33 in Richtung Vettweiß. Das andere Fahrzeug, es soll sich um einen Ford Kombi gehandelt haben, an dessen Steuer eine männliche Person saß, flüchtete in Richtung Vettweiß. Die Frau aus Vettweiß blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand Totalschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der 02421 949-6425 zu melden.

