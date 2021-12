Polizei Düren

POL-DN: Bei Spaziergang im Park beraubt

Düren (ots)

Einem 63-Jährigen aus Düren wurde am Sonntagmorgen während eines Sparzierganges im Holzbendenpark das Portemonnaie und ein Tablet gewaltsam entwendet.

Wie der Polizei Düren erst gestern bekannt wurde, befand sich der Dürener, der auf einen Rollator angewiesen ist, am 26.12.2021 gegen 11:00 Uhr im Holzbendenpark. Zwei männliche Personen gingen zunächst an dem 63-Jährigen vorbei. Kurz danach erhielt er einen heftigen Stoß von hinten, so dass er nach vorne über seinen Rollator fiel und sich dabei am Bein verletzte. Einer der beiden bislang Unbekannten nahm anschließend eine schwarze Tasche vom Rollator, in der sich ein Portemonnaie sowie ein Tablet befanden und flüchtete zusammen mit dem zweiten Täter in Richtung Leopoldstraße. Der Senior kann die Täter wie folgt beschreiben:

- Südländer - 20-25 Jahre alt - Einer mit 3-Tage-Bart - Einer trug eine helle Steppjacke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell