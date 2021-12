Polizei Düren

POL-DN: Brand im evangelischen Gemeindezentrum

Düren (ots)

Dem zügigen Eingreifen von zwei Beamtinnen der Polizeiwache Düren ist es zu verdanken, dass es bei einem Brand im evangelischen Gemeindezentrum nur zu leichtem Sachschaden gekommen ist.

Aufgrund eines ausgelösten Brandmeldealarms wurden die Polizeibeamtinnen am 26.12.2021, gegen 19:15 Uhr zur Einsatzörtlichkeit in der Philippstraße entsandt. Da sie sich in der Nähe zum Gemeindezentrum befanden, erreichten sie noch vor der Feuerwehr den Brandort und konnten im Bereich des Foyers ein Feuer an einem Bücherregal feststellen. Um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern, löschten die Beamtinnen bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Feuer mit einem Feuerlöscher und übergaben den Brandort. Ob ein eingeschlagenes Fenster im rückwärtigen Bereich des Gemeindezentrums im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des evangelischen Gemeindezentrums gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

